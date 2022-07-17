"أمر رائع أن ألهم الناس للطريق الصحيح".. العراقي زيدان إقبال يتحدّث عن طموحه مع مانشستر يونايتد

2022/07/17 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث اللاعب العراقي زيدان إقبال، عن طموحه مع نادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

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