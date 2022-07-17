تحت ركام الموصل القديمة.. انتشال 6 جثث تعود لمعارك التحرير من داعش(صور)

2022/07/17 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الدفاع المدني في نينوى، يوم

الأحد، 6 جثث مجهولة الهوية من تحت ركام

المنازل المهدمة في الموصل القديمة.

وتعود هذه الجثث "على الأرجح" إلى عام

2016، عندما بدأت قوات الأمن العراقية

عمليات تحرير

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