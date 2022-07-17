العراق: إعداد الوثائق اللازمة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2022/07/17 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مركز التجارة الدولي، اليوم

الأحد، أهمية انضمام بغداد إلى منظمة

التجارة العالمية، وفيما أشار إلى

إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، أكد أن

العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة

العالمية.

وقالت منسقة التجا

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