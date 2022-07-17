بسبب الوضع المأساوي لسكان الاهوار في الجنوب : نائب عن ميسان يطالب يونامي للضغط على تركيا (وثيقة)

2022/07/17 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة

ميسان الدكتور رائد المالكي ، الاحد ١٧

تموز ٢٠٢٢ ، رسالة الى رئيس بعثة الامم

المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) شرح

فيها وضع اهوار جنوب العراق وحالة

السكان .





وبين

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