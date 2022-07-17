خمسة مصابين على الأقل بنزاع عشائري شرقي بغداد

2022/07/17 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل بنزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً وقع بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "حصيلة اولية للنزاع بلغت خمسة جرحى من الطرفين على الأقل".

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