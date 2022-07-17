ملياردير روسي يقاضي الاتحاد الأوروبي

2022/07/17 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة أن رجل الأعمال الروسي، الملياردير رومان أبراموفيتش، يسعى لمقاضاة سلطات الاتحاد الأوروبي وتحصيل أكثر من مليون دولار منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبراموفيتش طعن في فرض عقوبات عليه وطالب المجلس الأوروبي بتحويل مليون دولار إلى مؤسسة خيرية أنشأها بعد بيع نادي تشيلسي لكرة القدم.

ونوهت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف سعى أيضا إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا.

وجاء في طلبه الذي تم إرساله إلى المحكمة أن التبعات المالية للعقوبات قد تؤدي إلى إفلاس ثلاث من شركاته، مما قد يؤثر على حياة الموظفين وعائلاتهم، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

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