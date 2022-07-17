الإطار: اسم المرشح لرئاسة الحكومة سيعلن الثلاثاء القادم والمالكي مازال المتنافس الأبرز

2022/07/17 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، عن موعد اعلان اسم المرشح لرئاسة الوزراء، مبينا ان نوري المالكي مازال ابرز المرشحين.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه تم تحقيق نتائج مهمة في الاطار بعد اجتماع قادة الاطار مساء يوم امس في بغداد، وذلك في اطار حسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء وتم الاتفاق على 3 اسماء حاليا بينها المالكي الذي لايزال منافسا قويا".

وأضاف أن "الاطار حسم ملف الشروط الخاصة باختيار مرشح لمنصب رئاسة الوزراء بنسبة 80% وهناك توافقات مهمة حيال الشفافية في الاختيار"، متوقعا ان "يتم اعلان اسم المرشح يوم الثلاثاء القادم بشكل رسمي للراي العام العراقي".

وأشار الى أن "الاطار ماض في ملف تشكيل الحكومة وهو منفتح على كل القوى السياسية وليس هناك اي خطوط حمراء"، مبينا أن "الانفراج في المشهد السياسي العراقي بات يلوح بالافق بعد تجاوز مرحلة حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء".

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