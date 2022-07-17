الحشد يعلن اختراق صفوف داعش بالطارمية ومنعه من تنفيذ عمليات في بغداد

2022/07/17 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تمكن عناصره من اختراق صفوف داعش بالطارمية ومنعه من تنفيذ عمليات في بغداد.

وقال آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي ابراهيم المشهداني، في تصريح لموقع الحشد تابعته (بغداد اليوم) إن "قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي تمكنت من قتل داعشي واصابة اثنين آخرين بعد اشتباك دام 40 دقيقة خلال مداهمة وكر لفلول داعش الارهابي"، مبينا أن "العملية جاء بعد تتبع استخباري من قبل الفوج".

وأضاف أن "داعش الارهابي بدأ يتبع اسلوب التنقل السريع من مكان الى آخر في قضاء الطارمية"، مشيرا الى أن "عناصر التنظيم الإرهابي يتنقلون بمعدل كل ساعتين داخل البساتين".

وأكد المشهداني، أن "ابطال الحشد الشعبي اخترقوا فلول داعش الارهابي ووصلوا الى عمق تواجدهم في بساتين الطارمية"، كاشفا عن "التصدي لمحاولة داعشية في شاطئ التاجي، حيث كانت العناصر الارهابية تحاول الاقتراب من بغداد".

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