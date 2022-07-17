2022/07/17 | 22:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y1v_pgZtwYM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعادة أكثر من 300 أسرة من مخيم الجدعة إلى مناطق سكناها | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إعادة أكثر من 300 أسرة من مخيم الجدعة إلى مناطق سكناها | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).