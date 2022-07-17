2022/07/17 | 22:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، 07/17/2022 ان صلاة الجمعة الموحدة التي اقيمت...

ظهرت المقالة قيادي صدري لـ المسلة: الصدر يريد تنظيم هيئة الحشد ومنح الحقوق للمقاتلين أولاً على المسلة.

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