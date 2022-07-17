2022/07/17 | 22:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة ياسر المالكي يحذف تغريدته بطلب من الذي ظلمته التسجيلات المفبركة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر المالكي يحذف تغريدته بطلب من الذي ظلمته التسجيلات المفبركة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر المالكي يحذف تغريدته بطلب من الذي ظلمته التسجيلات المفبركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).