فتاة على سناب شات تتسبب بمعاقبة ضباط كبار في كركوك

2022/07/17 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبوها بسنوية السيارة.

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