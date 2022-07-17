أحفورة غريبة في جنوب الصين تكشف عن علاقة مثيرة للاهتمام

2022/07/17 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بقايا انتُشلت من كهف في مقاطعة يونان الصينية منذ أكثر من 10 سنوات عن أسرارها أخيرا، مع تحليل الحمض النووي الذي لا يكشف فقط من تركها، ولكن في النهاية إلى أين يذهب أسلافها.

وقام باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم بتقييم التسلسلات النووية والميتوكوندريا المستخرجة من جمجمة عمرها 14000 عام، واكتشفوا أن المرأة التي كانت تنتمي إليها ذات يوم – والتي يطلق عليها اسم Mengzi Ren – كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسكان الذين سيكونون في النهاية أول من تطأ قدمهم في العالم الأمريكتين.

ومنذ اكتشافها في عام 2008، تركت العشرات من العظام البشرية المتأخرة من العصر الحجري القديم في مالو دونغ (كهف الغزلان الأحمر) في جنوب غرب الصين، علماء الأنثروبولوجيا في حيرة من أمرهم بشأن من ربما كانوا ينتمون إليه.

وبدون كمية كافية من الكولاجين لبناء تحليل التأريخ الكربوني، لا يمكن تقدير عمرها إلا من خلال السمات المحيطة لموقع القبر.



وليس من الواضح حتى ما إذا كان مزيج العظام الذي يحتوي على جزء من الجمجمة والنهاية العلوية لعظم الفخذ كلها يأتي من نفس الشخص.

وللعثور على مكان Mengzi Ren بالضبط في شجرة العائلة المترامية الأطراف، قام الباحثون بسلسلة الحمض النووي الذي يمكنهم استخراجه، ورسموه وفقا لنموذج مرجعي جيني قياسي.

ونظرا لأن الحمض النووي للميتوكوندريا يمر عبر البويضة فقط من الأم، فقد تمكنوا من تحديد سلالتها الأمومية على أنها فرع منقرض الآن يمثله الآن مجموعتان فرعيتان فقط في العصر الحديث.

وأثبتت نظرة فاحصة على الحمض النووي الخاص بها أن لـ Mengzi روابط وثيقة مع البشر المعاصرين تشريحيا، وكل ذلك باستثناء استبعاد تراثها بين الأصول القديمة.

ويقول بينغ سو، عالم الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم: “تقنية الحمض النووي القديمة هي أداة قوية حقا.



تخبرنا بشكل قاطع أن الناس في كهف Red Deer كانوا بشرا حديثين بدلا من أنواع قديمة، مثل إنسان نياندرتال أو دينيسوفان، على الرغم من سماتهم المورفولوجية غير العادية”.

وعلى الرغم من ارتباط Mengzi ارتباطا وثيقا بسكان جنوب الصين اليوم أكثر من سكان الشمال، إلا أنها لا تشترك مع الأشخاص الذين يعيشون الآن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ما يشير إلى وجود مجموعات سكانية جيدة التنظيم ومتنوعة في المنطقة منذ آلاف السنين.

وهناك أدلة قوية على أن عددا صغيرا نسبيا من البشر غامر أيضا بالنزول من الشمال للاستقرار في الشرق، وهي مجموعة من شأنها أن تنقسم لتغامر عبر الامتداد المغطى بالجليد لمضيق بيرينغ لتسوية البرية الشاسعة للأمريكتين.

كما أن ربط الحمض النووي لـ Mengzi Ren بالتسلسلات من السكان الشماليين يعني أن هناك الآن دليلا قويا على الروابط بين لسكان الآسيويين الحديثين والأمم الأولى في أمريكا، والأنساب الآسيوية القديمة.

ويقول سو: “لن تساعدنا هذه البيانات في رسم صورة أكثر اكتمالا لكيفية هجرة أسلافنا فحسب، بل ستحتوي أيضا على معلومات مهمة حول كيفية تغيير البشر لمظهرهم الجسدي من خلال التكيف مع البيئات المحلية بمرور الوقت، مثل الاختلافات في لون البشرة استجابة للتغيرات في التعرض لأشعة الشمس”.

ولا يقتصر الأمر على أن لدى Red Deer Cave المزيد من الأسرار للكشف عنها، ولكن هناك الكثير من مواقع العصر البليستوسيني المتأخر في جميع أنحاء آسيا.

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