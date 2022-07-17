"الثالث" منذ بدء الغزو.. أنباء عن احتجاز أميركي في أوكرانيا

2022/07/17 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شقيق جندي أميركي سابق في القوات الجوية إن انفصاليين موالين لروسيا احتجزوه في جنوب أوكرانيا

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