2022/07/17 | 22:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rDsYalgzf_s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان.. خطر الجفاف القائم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميسان.. خطر الجفاف القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).