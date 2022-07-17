2022/07/17 | 22:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابوظبي – الزمان اعلنت الإمارات الأحد عن تأسيس «صندوق الفضاء الوطني» بقيمة ثلاثة مليارات درهم بالإضافة إلى الاعلان عن برنامج للأقمار الاصطناعية الرّادارية.
وقالت وكالة انباء الإمارات إن البرنامج المتخصص بالأقمار الاصطناعية سيكون مخصصا «لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصويرا راداريا على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية».
ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات أول دولة عربية تعلن عن تأسيس صندوق للفضاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت وكالة انباء الإمارات إن البرنامج المتخصص بالأقمار الاصطناعية سيكون مخصصا «لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصويرا راداريا على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية».
ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات أول دولة عربية تعلن عن تأسيس صندوق للفضاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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