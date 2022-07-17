الامارات‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬للفضاء‭ ‬

2022/07/17 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬اعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬الأحد‭ ‬عن تأسيس‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الفضاء‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬للأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الرّادارية‭.‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الإمارات‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬المتخصص‭ ‬بالأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬سيكون‭ ‬مخصصا‭ ‬‮«‬لتطوير‭ ‬سرب‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الرّادارية‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬تصويرا‭ ‬راداريا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‮»‬‭.‬ورغم‭ ‬دخولها‭ ‬حديثا‭ ‬عالم‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء،‭ […]

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