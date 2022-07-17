تحطم طائرة تحمل سلاحاً الى بنغلاديش

2022/07/17 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافالا‭ (‬اليونان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أدى‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬شحن‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬أوكرانية‭ ‬ومحملة‭ ‬بمواد‭ ‬عسكرية‭ ‬مرسلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬صربية‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬بنغلادش،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كافالا‭ ‬اليونانية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬هم‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭.‬واستخدمت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬اليونانية‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬لرصد‭ ‬حطام‭ ‬الطائرة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬انبعاث‭ ‬مواد‭ ‬سامة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬رجلي‭ ‬إطفاء‭ […]

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