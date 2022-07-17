أنا هناك حتَّى.. (54)-حسن النواب

2022/07/17 | 22:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرحةٌ عارمةٌ اجتاحتْ صدري لا أدري من أين كان منبعها، وتوهَّجَ الأمل ساطعاً في روحي، حين اقتنعتْ أمي بتنفيذ مرادي.
بعد يومين وفي ظهيرة باردة وقف حارس السجن «صخر الأحول» عند باب قاعة السجن منادياً على اسمي؛ فرَّتْ تلك المسرَّة التي كانت تُسكنني بلمح البصر من مزاغل روحي وتسرَّبَ إِلى دمي رعب مجهول؛ حتى كدتُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا هناك حتَّى.. (54)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد يومين وفي ظهيرة باردة وقف حارس السجن «صخر الأحول» عند باب قاعة السجن منادياً على اسمي؛ فرَّتْ تلك المسرَّة التي كانت تُسكنني بلمح البصر من مزاغل روحي وتسرَّبَ إِلى دمي رعب مجهول؛ حتى كدتُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا هناك حتَّى.. (54)-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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