أنا هناك حتَّى.. (54)-حسن النواب

2022/07/17 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحةٌ‭ ‬عارمةٌ‭ ‬اجتاحتْ‭ ‬صدري‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬كان‭ ‬منبعها،‭ ‬وتوهَّجَ‭ ‬الأمل‭ ‬ساطعاً‭ ‬في‭ ‬روحي،‭ ‬حين‭ ‬اقتنعتْ‭ ‬أمي‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مرادي‭.‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬وفي‭ ‬ظهيرة‭ ‬باردة‭ ‬وقف‭ ‬حارس‭ ‬السجن‭ ‬‮«‬صخر‭ ‬الأحول‮»‬‭ ‬عند‭ ‬باب‭ ‬قاعة‭ ‬السجن‭ ‬منادياً‭ ‬على‭ ‬اسمي؛‭ ‬فرَّتْ‭ ‬تلك‭ ‬المسرَّة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُسكنني‭ ‬بلمح‭ ‬البصر‭ ‬من‭ ‬مزاغل‭ ‬روحي‭ ‬وتسرَّبَ‭ ‬إِلى‭ ‬دمي‭ ‬رعب‭ ‬مجهول؛‭ ‬حتى‭ ‬كدتُ‭ […]

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