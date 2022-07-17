2022/07/17 | 22:42 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة المالكي: التزييف لن ينال من علاقتي بالقوات المسلحة والحشد أولاً على المسلة.

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