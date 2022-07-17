الشرطة العراقية تكشف تفاصيل

2022/07/17 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شرطة بابل محافظة بابل العراقية، الأحد، أن رجلا قتل زوجته وحاول قتل ابنته، قبل أن يعمد على إحراق منزل العائلة.

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