2022/07/17 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..علق السياسي المستقل غسان الشبيب، اليوم الاحد، على مشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بقمة بالسعودية.وقال الشبيب في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “حضور ومشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشبيب: قمة جدة هي الوحيدة التي ستنعكس ايجابياتها على البلاد المركز الخبري الوطني.

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