2022/07/17 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، أنه لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي بأبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي مغرداً: لن تنال عمليات للتزييف والفبركة من علاقتي بابناء الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي مغرداً: لن تنال عمليات للتزييف والفبركة من علاقتي بابناء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي مغرداً: لن تنال عمليات للتزييف والفبركة من علاقتي بابناء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).