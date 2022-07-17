2022/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال محتجين على انحسار منسوب بحيرة أرومية طهران- الزمان اعتبرت إيران الأحد أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الاقليمية، خصوصا أمام قادة دول عربية في مدينة جدة السعودية، هي محاولة أميركية «لإثارة التوتر» في المنطقة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن «المزاعم والاتهامات التي كالها الرئيس الاميركي جو بايدن خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار المرشد الإيراني:لدينا إمكانية صنع قنبلة نووية ولا تفاوض على قدراتنا الصاروخية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار المرشد الإيراني:لدينا إمكانية صنع قنبلة نووية ولا تفاوض على قدراتنا الصاروخية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار المرشد الإيراني:لدينا إمكانية صنع قنبلة نووية ولا تفاوض على قدراتنا الصاروخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).