مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭:‬لدينا‭ ‬إمكانية‭ ‬صنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬ولا‭ ‬تفاوض‭ ‬على‭ ‬قدراتنا‭ ‬الصاروخية

2022/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال‭ ‬محتجين‭ ‬على‭ ‬انحسار‭ ‬منسوب‭ ‬بحيرة‭ ‬أرومية طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الاقليمية،‭ ‬خصوصا‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية،‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬أميركية‭ ‬‮«‬لإثارة‭ ‬التوتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ واعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المزاعم‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬كالها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ […]

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