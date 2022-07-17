أوهام الزيارة والمنجز العادي

2022/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العراقيون‭ ‬كانوا‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬مجيء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬المنطقة،‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬رغباته‭ ‬وتمنياته‭ ‬وخياله،‭ ‬لذلك‭ ‬اشتعلت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بأوهام‭ ‬واخبار‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لها،‭ ‬وغرقت‭ ‬بتقديرات‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬الى‭ ‬الواقع‭ ‬بأدنى‭ ‬صلة‭.‬ ‭ ‬الظاهر‭ ‬المعلن‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬النفع‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬جدة‭ ‬بحضور‭ ‬بايدن،‭ ‬هو‭ ‬الترحيب‭ ‬بالربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ […]

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