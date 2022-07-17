مقتل خمسة لحزب العمال بالموصل والقوات التركية تسيطر على موقعين له قرب الحدود

2022/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الأحد،‭ ‬بسيطرة‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬موقعين‭ ‬لمسلحي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬‮ ‬الكردستاني،‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬استراتيجية‭ ‬بمنطقة‭ ‬برواري‭ ‬بالا،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬التركية‭ ‬شمال‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬تراجع‭ ‬مسلحي‭ ‬الحزب‭ ‬بفعل‭ ‬عمليات‭ ‬نفّذتها‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬خاصة،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ […]

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