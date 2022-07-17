بثلاثة أهداف دون رد.. منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره الليبي

2022/07/17 | 23:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تغلبَ منتخبُ شَباب العراق على نظيره الليبيّ، اليوم الأحد، بثلاثةِ أهدافٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التي أقيمت في الملعبِ الرديف لنادي أبها السعودي.

انتهى الشوطُ الأول بتقدُّمِ منتخبنا بهدفٍ من دون ردٍّ جاءَ في الدقيقة (17) عن طريقِ عبد القادر أيوب بعد توغله من جهةِ اليسار ووضع كرته في شباكِ المُنتخبِ الليبي لينتهي هذا الشوط بهذا الهدف.

وفي الشوطِ الثاني استمرت الأفضليّةُ العراقيّة، حيثُ أضافَ منتخبنا الهدفَ الثاني في الدقيقةِ (50) من عمر المباراةِ عن طريقِ اللاعب علي شاخوان بعد متابعته الكرة التي لعبها بلند ازاد وارتدت من الحارسِ الليبي، بعدها أضافَ عبد القادر أيوب الهدفَ الثاني الشخصيّ له والثالث لمنتخبنا في الدقيقة (59) بعد تمريراتٍ جميلةٍ بين علي شاخوان وعبد الرزاق قاسم انتهت عند عبد القادر أيوب الذي أسكنها بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقةِ الجزاء على يسارِ الحارس الليبي لتنتهي المباراةُ بتلك النتيجة.

وزجَّ مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، بعشرة لاعبين بدلاء لمنحِ الفرصةِ لجميع اللاعبين للوقوف على التشكيلةِ المُناسبةِ التي ستلاقي موريتانيا في الثالث والعشرين من هذا الشهر في افتتاحِ مبارياته ضمن بطولةِ كأس العرب لكرةِ القدم للشباب.

من جانبه، التقى عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف منتخب الشباب، محمد ناصر، عُضو الاتحاد الليبي هاشم سعد الله والمُشرف على المنتخب الليبي، وقدّمَ ناصر درعَ الاتحاد الخاصّ نيابةً عن المكتب التنفيذي تقديراً للعلاقاتِ الطيبةِ التي تجمع الاتحادين والشعب الشقيق.

وعبّرَ سعد الله عن شكره لتلك المبادرةِ، مُتمنياً تبادلَ الزيارات بين الاتحادين، وكذلك جميع المنتخبات الليبية والعراقيّة لكرةِ القدم.

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