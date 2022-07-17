تحذير الماني من اندلاع حرب عالمية ثالثة

2022/07/17 | 23:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أشارت البرلمانية الألمانية، سيفيم داغديلين، إلى أن إمداد كييف بأسلحة أشد فتكا من تلك التي تسلمتها، يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية، وتحولها لحرب عالمية ثالثة.وفي تصريح لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية قالت داغيلين إن “ثلثي الألمان قلقون حيال هذا الأمر”.وأضافت أن “الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يعلق آماله على حرب بالوكالة […]

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