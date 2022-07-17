تفاعلات الساعة .. الاتحاد الوطني: ريبر لن يفوز حتى لو دخل الجمل في سم الخياط

2022/07/17 | 23:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية الاحد 07/17/2022.مدير المركز العربي للدراسات...

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الاتحاد الوطني: ريبر لن يفوز حتى لو دخل الجمل في سم الخياط أولاً على المسلة.

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