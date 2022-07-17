"انظري كم من الناس جاءوا".. دفن بالصرخات لطفلة قتلتها الصواريخ الروسية

2022/07/17 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط صيحات الحزن وصرخات الألم، انفجر قس أرثوذكسي أوكراني في البكاء، خلال إجراءات دفن الطفلة صاحبة الأربع سنوات، ليزا دميتريفا، الأحد، والتي قُتلت في هجوم صاروخي روسي.

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