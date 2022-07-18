ثالث صفقات مانشستر يونايتد.. من هو المدافع ليساندرو مارتينيز؟

2022/07/17 | 23:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، توصله لاتفاقٍ مع نادي أياكس الهولندي، ينتقل على إثره المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لصفوف الشياطين الحمر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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