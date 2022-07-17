رئيس مؤسسة الوطنية للنفط الليبية يعلق على قرار إقالة صنع الله ويدعوه لتسليم المهام

2022/07/17 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس "المؤسسة الوطنية الليبية للنفط" الجديد، فرحات بن قدارة، الأحد، إن "من حق الرئيس القديم، مصطفى صنع الله اللجوء إلى القضاء" لإلغاء قرار إقالته "واستلام الإدارة في المؤسسة من جديد".

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