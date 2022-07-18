2022/07/18 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NlNRD-4bpXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حيدر فاروق: الى الان لا يوجد قطع للانترنيت خلال فترة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حيدر فاروق: الى الان لا يوجد قطع للانترنيت خلال فترة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).