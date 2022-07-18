مستشار الشؤون الاقتصادية: لدينا رؤية لإعادة سعر صرف الدولار

2022/07/18 | 00:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الاحد 07/17/2022، عن رؤية لإعادة سعر صرف...

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