وكيل وزير الداخلية يوجه مدراء الاقسام بالتواجد الميداني لخدمة المواطن

2022/07/18 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، الاثنين، كافة مدراء الاقسام بالتواجد الميداني لخدمة المواطن باسرع وقت ممكن.

وقال بيان صدر عن مكتب الفريق محمود تلقته (بغداد اليوم) انه وجه كافة مديريات ومراكز الشرطة المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات بالتواجد الميداني لمدراء الاقسام والمراكز في الاستعلامات الخارجية و منذ ساعات الصباح الباكر لاستقبال كافة الشكاوى والدعاوى المقدمة من قبل المواطنين الكرام".

واضاف انه"تم الايعاز الى كافة ضباط التحقيق بانجاز القضايا بشكل مهني وشرطوي بحت".

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