المالكي: لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي بأبناء الحشد

2022/07/18 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن علاقته بالحشد الشعبي والقوات الامنية.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي بأبناء الحشد".

وفيما يلي نص التغريدة:

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