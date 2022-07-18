2022/07/18 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تطورات المشهد السياسي في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأهمية حسم الاستحقاقات الدستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان تطورات المشهد السياسي في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان تطورات المشهد السياسي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).