الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان حسم الاستحقاقات الدستورية

2022/07/18 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الاحد، مع رئيس الوزراء السابق

عادل عبد المهدي حسم الاستحقاقات

الدستورية.

بيان لمكتب الحلبوسي قال "التقى رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم

الأحد، رئيس

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