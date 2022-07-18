الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان تطورات المشهد السياسي

2022/07/18 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاحد مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تطورات المشهد السياسي في البلاد.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي في بيان تلقته ايرث نيوز انه “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.واضاف “بحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد، […]

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