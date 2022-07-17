المالكي ينفي صحة

2022/07/18 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس ائتلاف "دولة القانون" ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الأحد، مجددا، صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، والتي أشار آخرها إلى الحشد الشعبي بوصفه "أمة الجبناء"، وإلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بوصفه "قاتلا وسارقا".

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