جولة بايدن في المنطقة – اهداف تكتيكية لمستقبل بعيد

2022/07/18 | 01:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي كتب الرئيس الأميركي جو بايدن مقالاً بجريدة «واشنطن بوست» تحت عنوان: «لماذا أنا ذاهب إلى المملكة العربية السعودية؟, و قال بايدن: «سأسافر إلى الشرق الأوسط لبدء فصل جديد...أكمل القراءة ←

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