عساها (بخت) من اتى بالكاظمي

2022/07/18 | 01:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الزهرة مطر الكعبي الى متى يبقى الكاظمي يخدع شعب مسلوب الإرادة من قبل احزاب لبست ثوب الدين والمذهب والقومية..ففي خلال لقاءه الصحفي الاخير وقبيل مغادرته الى الى السعودية يقول...أكمل القراءة ←

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