العالم تغيّر… إيران ترفض أن تتغيّر

2022/07/18 | 01:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خيرالله خيرالله تمتلك إيران أوراقا عدّة تستطيع استخدامها في المفاوضات مع الإدارة الأميركيّة من أجل عقد صفقة تسمح بالتخلّص من العقوبات المفروضة عليها.الأهمّ من ذلك كله، اعتقاد “الجمهوريّة...أكمل القراءة ←

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