2022/07/18 | 01:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي إمكانية حسم الاستحقاقات الدستورية .. الحسناوي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6IJzhkCDUS8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي إمكانية حسم الاستحقاقات الدستورية .. الحسناوي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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