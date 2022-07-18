قراءة في خطاب الصدر

2022/07/18 | 01:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب حسنين الساعدي … سمعنا خطبة الجمعة الموحدة للصدv والتي ألقيت على جماهير المصلين...

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