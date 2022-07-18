منظمة الصحة العالمية تكشف تسجيل مرض شديد العدوى في أفريقيا

2022/07/18 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت غانا رسميا، الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

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