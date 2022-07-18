الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس جديد في غانا

2022/07/18 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول تفش من نوعه لفيروس ماربورغ الشبيه بإيبولا في غانا، بعدما أكدت الفحوص إصابة شخصين بالفيروس في البلد المذكور مؤخرا.وقالت المنظمة إن المرض وهو حمى نزفية شديدة العدوى من نفس عائلة الإيبولا ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح.وأظهر تحليل أولي لعينات اثنين من المرضى في منطقة أشانتي جنوب غانا، توفي كلاهما ولم يكن بينهما صلة، إصابتهما بالفيروس، ولكن تم إرسال العينات إلى معهد باستور في داكار بالسنغال للتأكد التام.وذكرت المنظمة في بيان أن معمل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أكد نتائج معهد نوغوتشي التذكاري للأبحاث الطبية في غانا.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي: "السلطات الصحية استجابت بشكل سريع، وبدأت الاستعداد لتفش محتمل".وأضاف: "هذا جيد لأنه بدون إجراء سريع وحاسم، يمكن أن يخرج "ماربورغ" عن السيطرة..منظمة الصحة العالمية على أرض الواقع تدعم السلطات الصحية، والآن بعد الإعلان عن ظهور المرض، نقوم بحشد المزيد من الموارد للاستجابة".وأفادت المنظمة بأنه تم تحديد أكثر من 90 مخالطا بما في ذلك العاملين الصحيين وأفراد المجتمع ويخضعون للمراقبة.ويحتمل أن يكون "ماربورغ" فيروسا ضارا للغاية ومميتا، حيث تراوح معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة بين 24 بالمائة و88 بالمائة.

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