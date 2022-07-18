شباب العراق يحققون فوزا عريضا على ليبيا

2022/07/18 | 02:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخب شباب العراق على شقيقه

الليبي بنتيجة (3-0)، في المباراة الودية

التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على

الملعب الرديف لنادي أبها السعودي.

وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة

في بطولة كأس العر

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