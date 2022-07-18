نظام منافعه اقتصادية وامنية لمستخدميه ...العتبة الحسينية تراقب (800) سيارة في وقت واحد عبر (GPS) (صور)

2022/07/18 | 02:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى العتبة الحسينية المقدسة الى

ادخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

في كل مفاصل عملها لتختزل الجهد والوقت

والانفاق، فعمدت الى استخدام منظومة

تعقب ومراقبة (GPS) حديثة ومتطورة تقدم

ثلاثون خدمة دفعة واح

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