الاتحاد غارق بالفساد.. جلسة مدح بالوزير

2022/07/18 | 02:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

انتقد ناشطون، الاحد، إشادة ما يسمى الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية بوزير الزراعة محمد الخفاجي بشكل مفرط وسط فوضى في إدارة الوزارة تسببت بكوارث انهت القطاع الزراعي بشكل تام.

في وقت يشيد رئيس الاتحاد حسن التميمي بدور الوزير المبخوت وانجازاته الوهمية يلاحظ المواطن الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية المستوردة وعجز الوزارة عن توفير 5 سلع على اقل تقدير

فيما يستمر الوزير بتقليص المساحات بشكل يومي وانهى خطط زراعية في ديالى ومحافظات تعتمد على الزراعة بشكل اساس.

ويرى الناشطون ان ما يجري في اتحاد الفلاحين والجمعيات هي من جلبت الكوارث للفلاح حيث انشغلت في ادارة ملفات فساد ومدح الوزير وترك الفلاح يواجه مصيره المحتوم.

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