بلا ضجيج.. «الأمن الغذائي» يدخل حيز التنفيذ

2022/07/18 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

رغم الضجَّة الكبيرة التي أثيرت لوقتٍ طويلٍ حوله والمساجلات والمناكفات السياسيَّة منذ أشهر، إلا أنَّ دخول قانون "الدعم الطارئ

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