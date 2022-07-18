2022/07/18 | 03:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: هدى العزاوي
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رغم الضجَّة الكبيرة التي أثيرت لوقتٍ طويلٍ حوله والمساجلات والمناكفات السياسيَّة منذ أشهر، إلا أنَّ دخول قانون "الدعم الطارئ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا ضجيج.. «الأمن الغذائي» يدخل حيز التنفيذ ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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